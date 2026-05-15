巨人２−０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１５日）――巨人が今季初の４連勝。五回にキャベッジのソロなどで２点を先行し、逃げ切った。８回３安打無失点の井上が３勝目。ＤｅＮＡは打線がつながらなかった。◇ヤクルト８−５中日（セ・リーグ＝１５日）――ヤクルトが逆転勝ち。２点を追う八回、茂木、岩田の適時打で逆転し、九回は代打増田の２ランで突き放した。中日は板山が２本塁打を含む４安打５打点も及ばず。◇広島２−０阪