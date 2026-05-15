「1番・遊撃」で出場した水野達稀内野手（25）が0―0の3回1死から、巧みなバットコントロールで初球を逆方向へはじき返した。左打者の泣きどころともいえる内角低めの148キロカットボール。そんな厳しいコースを左前に運んだ。「まあ、球種を絞らないと打てないので、自分なりに狙い球を決めて打席に立ちました」3、4月の月間MVPに輝いた平良から、これがチーム初安打。試合後の新庄監督が「今日の平良君はなかなか打てませ