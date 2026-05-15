立憲民主党の東京都連は15日夜、新しい都連会長を選ぶ選挙を行い、蓮舫参院議員が川名雄児・武蔵野市議に敗れた。都連会長選は、蓮舫氏と川名氏の一騎打ちとなり、蓮舫氏の81票に対し、川名氏が124票を獲得した。立憲の都連会長は長妻昭衆院議員が務めていたが、長妻氏が中道改革連合に合流するため離党したことで、約4ヶ月間空席となっていた。蓮舫氏は終了後の会見で、「選挙はやってよかった。いろんな思いを持っている人の声も