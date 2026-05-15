女優でタレントの松村沙友理（３３）が１５日、自身が設立したアパレルブランド「ＬＡＮＴＩＮＡＭ（ランティナム）」の４周年を記念し、東京と大阪で、出産後初のイベント「ＬＡＮＴＩＮＡＭ４周年２０２６ＳＵＭＭＥＲＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」を開催することを発表した。松村は「今までの“可愛らしさ”を大切にしながら、より洗練された“大人フェミニン”を提案するブランドへと進化します。同世代の大人の女性にむ