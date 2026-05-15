◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）がリーグ２位の１１セーブ目をマーク。中日時代を含め東京ドームでは通算４０セーブ目。沢村拓一、大勢に並んで３位タイの記録となった。９回から２番手で登場。先頭・三森に左前安打を許すも、２番・度会を計１４球の耐久勝負の末に見逃し三振に斬った。守護神として意地を見せ「『とにかくアウトを取る』ってことを