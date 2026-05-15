１５日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・後９時）では、日本サッカー協会がこの日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表したことを報じた。この日の番組には自ら選手たちの名前を呼び上げた森保一監督が生出演。ケガから実戦復帰していない段階でコンディション面に不安が残る遠藤航（リバプール）の選出について聞かれると「まずは我々が勝つために必要な選手だということ