◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）今季３勝目を懸けて先発したＤｅＮＡの平良拳太郎投手は５回３安打２失点で降板。今季３勝目はならなかった。３回には、自らの悪送球もあってピンチを背負うも１４０キロ台後半の直球と多彩な変化球を駆使し、ホームを踏ませなかった。しかし両者無得点の５回先頭。２ボールからキャベッジに投じた３球目。１４０キロのシンカーを左中間席に運ばれ先制点を献