【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、午前8時40分現在は前日比17銭円安ドル高の1ドル＝158円52〜62銭を付けた。政府、日銀が円安是正のための為替介入を実施した4月30日以来の円安ドル高水準。14日も円相場はドルに対して値下がりし、一時158円41銭を付けていた。14日朝方に発表された米小売売上高といった経済指標が米景気の底堅さを示したとの受け止めが広がった。連邦準備制度理