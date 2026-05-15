サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、NHK「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に生出演し、攻守のキーパーソンを挙げた。この日午後の会見で、26人のメンバーを自ら読み上げて発表。いよいよW杯モードに突入する。そんな中、攻撃の軸と期待されたMF三笘薫（ブライトン）は9日、ウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。複数の関係者によれば、全治2カ月程度の重症であることが