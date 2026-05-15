プロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−2026」のファイナルシリーズ最終節が15日、都内で行われ、EX風林火山が2度目の優勝を果たした。2位以下のチームに150ポイント以上のリードを保って迎えた今シーズン最終対局に登板した勝又健志が、東場は先行されたが南場は安定した局進行で3着でまとめ、見事逃げ切った。最終的には268・8ポイントで優勝。2位はKONAMI麻雀格闘倶楽部で124・7ポイント、3位はTEAM RAIDEN／雷電で122・1ポイント、4位