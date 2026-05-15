岡田准一の愛車は？ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社は2026年4月22日、本格SUV「DEFENDER（ディフェンダー）」のブランド・アンバサダーに俳優の岡田准一さんを起用したと発表し、就任発表会を実施しました。この現場で岡田准一さんは自身の愛車について語りました。本格SUVディフェンダーのブランドコンセプトは「不可能を可能にする」（Embrace the Impossible）。1948年の誕生以来、圧巻のパフォーマンス、独創