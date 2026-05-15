私はユイ（36）。バツイチの子ナシです。私は元旦那のことが大好きでしたが、結婚生活は幸せではありませんでした。大事にされなかったからです。けれど、ケイゴは私をすごく大事にしてくれます。私はすっかり調子に乗って、不機嫌になることでケイゴをコントロールしていたのです。ある日義実家に行くと、義妹のアンナさんに「フキハラ」だと指摘されました。それからなにやら考え込んでいる様子のケイゴ。また不機嫌になると「疲