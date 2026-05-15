新潟市に本社を置く第四北越フィナンシャルグループは15日、2026年3月期の連結決算を発表しました。 親会社株主に帰属する当期純利益は前年比127億円増（+43.4%）の421億円となり、2025年5月に公表した当初業績予想（330億円）を91億円上回る結果となりました。 経常収益は前年比656億円増の2602億円、経常利益は同200億円増の611億円となりました。 収益拡大を主にけん引したのは傘下の第四北越銀行単体で、当期純利益