新潟県長岡市に本社を置く大光銀行は15日、2025年度（2026年3月期）の決算概要を発表しました。 単体ベースの当期純利益は前年同期比2億8800万円増加し、27億4900万円となり増益を確保しました。 資金利益の増加や実質与信関係費用の減少が利益を押し上げた一方、経費の増加や国債等債券関係損益の悪化が下押し要因となりました。 経常収益は前年同期比68億7800万円増加の288億5800万円となりました。貸出金利息や有価証