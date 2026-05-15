将棋の第67期王位戦挑戦者決定リーグは15日、東京都渋谷区の将棋会館で白組プレーオフ1回戦を行い、千日手指し直しの末、後手の伊藤匠2冠（23）が藤本渚七段（20）を138手で下した。相掛かりとなった指し直し局は伊藤が着実にリードを奪って勝勢となったが、藤本の猛反撃を浴びて防戦一方。だが最終盤は冷静に寄せ切って勝利をたぐり寄せ「最後はいろいろあった」と息をついた。勝った伊藤は19日のプレーオフ決勝で古賀悠聖