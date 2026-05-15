よりよい物を目指してアレもコレもつい足してしまいがちですが、あえて無くしてしまう“引き算ビジネス”に注目しました。安くなるのはもちろん、何を引いたらヒットにつながったのでしょうか。【写真で見る】“引き算ビジネス”で大ヒットになった商品「具材」「たれ・からし」は不要?“引き算”で大ヒット商品にコンビニのローソンでは、「スープ激うま！シリーズ（各238円）」が累計10億円を売り上げました。ラーメンから「具