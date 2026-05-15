西武３−０日本ハム（パ・リーグ＝１５日）――西武が７連勝。六回にネビンの犠飛で先行し、七回には長谷川の２点二塁打でリードを広げた。平良は７回無失点の好投。日本ハムは散発２安打に終わった。◇楽天６−３ソフトバンク（パ・リーグ＝１５日）――楽天が序盤のリードを保って快勝。二回、村林の適時打と佐藤の３ランで４点を先制した。早川は８回２失点で今季３勝目。ソフトバンクは３連敗で貯金を失った。◇ロッテ６