◇パ・リーグロッテ6―3オリックス（2026年5月15日ZOZOマリン）ロッテは6―3で勝利し、オリックス戦の連敗を4で止めた。3―3で迎えた7回2死一、二塁から3番・西川史礁が右翼スタンドへ決勝3ラン。豪腕・山崎の152キロの直球を完璧に捉えた一打に「ホームラン狙ってました。真っ直ぐ一本でいきました」と胸を張った。カウント0―3から狙いすました一撃にサブロー監督も「やっとノースリー（0―3）から打ってくれた。クリ