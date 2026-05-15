森三中の大島美幸とガンバレルーヤによるアーティストユニット・ＭｙＭ（マイムー）が１５日、都内で、デビュー２周年記念ライブを開催。「ＬＩＬＢＩＴ」など１０曲の熱唱で沸かせた。３人は開幕２曲で息切れし、水を飲む手が止まらず。「本気でアーティストを目指す」企画で誕生したグループらしからぬ振る舞いにＡｎＭ（アンマー＝ファンネーム）からは思わず笑いながらエールが送られていたが、Ｍｉｙｕｋｉ（大島）はど