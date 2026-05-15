栃木県・上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は新たに少年1人を相模原市内で確保し、強盗殺人の疑いで逮捕しました。この事件では、14日、現場付近にいた16歳の高校生の少年を強盗殺人の疑いで逮捕していて、逃走した複数人の行方を捜査していました。警察は少年の身柄を栃木県内の警察署に移して調べる方針です。