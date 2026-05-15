【モデルプレス＝2026/05/15】俳優の小沢仁志が5月14日、自身のInstagramを更新。和食の朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】63歳俳優「盛り付けから丁寧な暮らししてて尊敬」アジの開き一択の本格和朝食◆小沢仁志、和食朝食を公開小沢は、「おはようさん 今朝は和食で」と綴り、自宅での朝食の写真を投稿。メインのアジの開きを中心に、大きなしじみのお吸い物、納豆の器が並んでおり、しらすおろし、梅干し、かまぼこ、た