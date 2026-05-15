【モデルプレス＝2026/05/15】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月14日、自身のInstagramを更新。朝食と夕食を公開した。【写真】48歳歌舞伎俳優「朝から品数豊富ですごい」ヘルシー朝食＆すっぽん鍋の夕食公開◆市川團十郎、朝食＆夕食公開團十郎は「朝ごはんと晩御飯載せました」とコメント。大葉がかかったサーモンのカルパッチョ、アボカド、ブロッコリー・ミニトマト・ニンジンなどの野菜、キムチ、梅干しなどが並んだ食卓と、す