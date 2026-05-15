日本時間２２時１５分に米鉱工業生産指数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（4月）22:15 予想0.3%前回-0.5%（前月比) 予想75.8%前回75.7%（設備稼働率)