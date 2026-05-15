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米１０年債利回りは４．５５６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（日本時間21:42）（%） 米2年債 4.067（+0.049） 米10年債4.556（+0.074） 米30年債5.099（+0.073） ドイツ3.135（+0.092） 英国5.162（+0.168） カナダ3.641（+0.073） 豪州5.072（+0.055） 日本2.707（+0.084） ※米債以外は10年物