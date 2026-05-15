◆パ・リーグロッテ６―３オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスがロッテに敗れ、直近５試合で４敗目となった。同点の７回、３番手・山崎が２死から高部、小川に連打を浴びると、続く西川に痛恨の左越え決勝３ランを被弾。６回に一度は３点差を追いついていただけに、岸田監督は「野手が頑張って追いついてくれたんですけどね…。やられましたね。打たれることはあるんですけどね、うーん。まあ抑えてほし