“シント組”が日本代表の一大勢力となった。１７年に日本のネット関連企業「ＤＭＭグループ」が経営権を取得したベルギー１部シントトロイデンからＤＦ谷口、ＦＷ後藤が選出された。過去に在籍したＧＫ鈴木、ＤＦ冨安、ＭＦ遠藤、鎌田、中村を含めると計７人がメンバー入り。その多くがセンターライン（センターバック、ボランチ、ＦＷなど）を担う。１８年から最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之氏（５６）が「世界で