落語家の三遊亭竜楽が１５日、都内で「三遊亭竜楽師匠文化庁長官表彰と芸歴四十周年を祝う集い」を行った。文化庁長官表彰の知らせには「（現在６７歳で）７０代からもらえる賞だと思ったし、大きい団体にも所属していない。テレビで売れているわけでない」と驚き。一方で受賞を機に「やる気が出てきて、責任も感じた。歩みを止めてはいけない、これからがスタートだと思った」と背筋を伸ばす。２００８年からは海外でも活