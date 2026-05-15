ベルギー・サッカー協会は１５日、６月１１日に開幕する北中米（米国、カナダ、メキシコ）Ｗ杯に臨む代表メンバー２６人を発表。ＧＫクルトワ（Ｒマドリード）、ＭＦデブルイネ、ＦＷルカク（ともにナポリ）、ドク（マンチェスターＣ）らを選んだ。ベルギーは、決勝トーナメント１回戦で日本を３―２で破った２０１８年ロシア大会３位。初優勝を目指して、今大会は１次リーグＧ組でエジプト、イラン、ニュージーランドと対戦す