日本サッカー協会は１５日、都内で６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯（米国、カナダ、メキシコ共催）の日本代表メンバーを発表した。ベルギー１部シントトロイデンに所属し、２大会連続選出のＤＦ谷口彰悟、初選出のＦＷ後藤啓介が同日、クラブ主催のオンライン取材に登場した。カタール大会からの連続選出となった３４歳の谷口は「北中米Ｗ杯のメンバーに選出していただき大変光栄に思います。それと同時にい