◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）ＤｅＮＡはスタメン野手全員左打者で巨人・井上の攻略に臨むも打ち崩せず３連戦の初戦を落とし、４位に順位を落とした。打線は３回まで井上相手にパーフェクトに抑えられた。４回には三森がチーム初安打を放つも、打者３人で攻撃が終わり得点には結びつかなかった。０―２の７回先頭。度会が右中間二塁打を放ち、この日初の長打。続く筒香が四球を選び無死一