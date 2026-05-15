手軽に作れて見た目も◎ 数年前からすっかり定番になったスコップケーキ。容器に材料を詰めていくだけで作れて手軽なうえ、アレンジもしやすいのが特徴です。今日は早速作りたいスコップケーキ3選をご紹介します。 ショートケーキ風スコップケーキフルーツヨーグルトスコップケーキティラミス風スコップケーキ市販のスポンジケーキやビスケットを使って手軽に作ろう スコップケーキは、深めの容器にスポンジケーキやビスケット