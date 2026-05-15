◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日は逆転負けで今季３度目の４連敗を喫した。７回に板山が一時逆転の満塁弾を放ったが、直後に投入した杉浦が３失点。再逆転を許した。９回にはボスラーへの死球に対し、井上一樹監督が激怒。ベンチを飛び出し、両軍がグラウンドに入り乱れた。５回と７回に細川も当てられていたことが発端。警告試合が告げられる後味の悪い試合になった。試合後、井上