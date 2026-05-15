JR東日本によりますと午後8時22分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測した地震で東北新幹線は一時、停電の影響で東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、東京駅と仙台駅の間は運転を再開したということです。しかし、仙台駅と新青森駅間は午後8時45分現在運転を見合わせています。再開は午後10時20分ごろの見通しだということです。運転見合わせによる乗客のケガ人や体調不良者はいないということです。