4月18日に亡くなっていたことが発表された、声優の山崎和佳奈さん。2025年には、『第十九回 声優アワード』で『富山敬・高橋和枝賞』に選ばれ、授賞式のスピーチで“声優という仕事に興味を持った出発点”について明かしていました。『第十九回 声優アワード』で、作品の出演を含め各方面で活躍された声優に贈られる『富山敬・高橋和枝賞』を受賞した山崎さん。授賞式のスピーチで、「私は地味に仕事をしてきたと思っているので、