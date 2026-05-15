「中日５−８ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）中日が痛恨の逆転負けを喫した。球場が騒然となったのは試合直後。敗戦が決まると、井上監督が審判団のもとへ。いら立ちを隠せず、ヤクルトベンチを指しながら抗議した。審判団に何かを訴えた後、整列してファンの声援に頭を下げた。九回はボスラーの死球を巡り一触即発の事態に。マウンドのキハダはすぐに謝ったが、怒りが爆発した中日・井上監督が指を立ててベンチか