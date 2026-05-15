「中日５−８ヤクルト」（１５日、バンテリンドーム）中日が逆転負けで、引き分けを挟んで４連敗。５−３の八回、３番手で登板した杉浦が１点を返され、なおも２死二、三塁で岩田の二塁内野安打が２点タイムリーとなって逆転された。杉浦は２／３回を４安打３失点で２敗目。先発の柳は６回６安打３失点（自責点２）だった。打線は初回無死満塁の好機を逃すなど、五回まで毎回得点圏に走者を進めながら得点できず。六回先