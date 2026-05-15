◇セ・リーグヤクルト8―5中日（2026年5月15日バンテリンD）ヤクルト・岩田幸宏が内野安打で2打点を呼び込み、チームの逆転勝利に貢献した。7階に中日・板山の満塁本塁打で試合をひっくり返されたが、直後の8回。茂木の右前適時打で1点を返し、なお2死二、三塁。岩田は8球粘り、中日・杉浦のフォークを一、二塁間に運んだ。「抜けろ！」。そう思いながら走ったが、二塁の田中が深い位置で捕球。一回転しながら一塁に