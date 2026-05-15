元NBA選手のトレイシー・マグレディが、NCAAディビジョン1に所属するワグナー大学男子バスケットボール部の戦略アドバイザーに就任した。大学側が5月13日（現地時間12日）に発表している。 マグレディは今回の役職で、選手のNIL契約（名前・肖像・ライセンス使用に関する契約）における投資体制の構築をはじめ、マーケティングや選手育成、プログラム拡大に向けた助言を行うという。なお