FLOWの結成26周年記念インタビューが、アミューズ公式YouTubeチャンネル内のオリジナルコンテンツ『A!PRESS』にて公開された。 （関連：FLOW、20周年記念した『アニメ縛りフェスティバル』に豪華ゲスト集結GRANRODEO、ORANGE RANGEらとコラボも） 今年結成26周年を迎えたFLOW。“26”（＝フロウ）という数字はバンドにとって大きな節目となっており、さらに今年1月にはアフリカ、コートジボワール