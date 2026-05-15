PUFFYが、デビュー30周年を記念して7月19日、20日に神奈川 東急ドレッセとどろきアリーナにて開催する主催フェス『PUFFYの“P”FES』の最終出演アーティストを発表した。 （関連：PUFFY、「愛のしるし」や「アジアの純真」がなぜリバイバル？世の中に求められる“ちょうど良さ”と“親近感”） 今回は、7月19日に水谷千重子、20日にGLAYの出演が発表。チケットは、6月1日までオフィシャルHP3次先行が受