浜野はるきが、新曲「好意症」を5月22日に配信リリース。あわせて、浜野本人が登場するジャケットビジュアルも公開された。 （関連：浜野はるきに宿るカリスマ性ますます勢いを増していく未来へ向けて――『SUPER SONIC EXTRA SHOW』レポ） 「好意症」は、1番苦しかった恋愛を今の浜野が描いたヘビーな初恋ラブソング。「手放したいけど手放せない」「沢山傷つけられたけどそれでも嫌いになれない」