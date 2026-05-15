【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、4thシングル「でこぼこライフ」（6月17日発売）のMVを公開した。 ■『おそ松さん』を彷彿とさせる“シェーポーズ”も 「でこぼこライフ」は、グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日全国公開）の主題歌。 今回のMVの舞台はメンバーがホテルマンに扮した“Aぇ! HOTEL”。そこへ、6つ子のおそ松兄弟が来