日本最西端の駅「たびら平戸口駅」で列車を降り、その近辺のまちを巡りました。 国鉄の松浦線を継承して誕生した松浦鉄道に乗って…。 向かうのは県の北西部・平戸市です。 ※詳しくは動画をご覧ください 体験するのは、松浦鉄道が月に1回開催するイベント「MRに乗ってウォーキング」。 駅員の案内で駅周辺を歩き、まちの魅力を再発見するイベントです。 5月は、23日(土)に開催。 事前予約は不要で