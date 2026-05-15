台湾メディアの連合新聞網は13日、台湾で福岡旅行の人気が高まっているとする記事を掲載した。記事はまず、日本の業界最大級インバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」が発表した最新版の「外国人に人気の商業施設TOP10」で、「キャナルシティ博多」がトップとなり、「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」も10位に入ったことを紹介した。ららぽーと福岡その上で、「福岡旅行熱の高まりは台湾でも同様に見られる」とし、台湾の