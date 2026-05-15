イラン側が5月15日に明らかにしたところによると、米国はイランが戦争終結に向けて提示した14項目の新提案を拒否しました。報道によると、米政府はイランが提示した新提案に公式に回答し、テヘランの新提案を拒否するとともに、核問題などについて「改めてその強硬な立場を表明した」ということです。イランが提示した案は二段階の交渉プロセスに基づくものです。第一段階はすべての戦線での戦闘を終結させることを目指しています