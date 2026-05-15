◇大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第1戦サントリー3-1大阪ブルテオン（2026年5月15日横浜アリーナ）2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第1戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）1位のサントリーは同2位の大阪ブルテオンを3―1で下し、2連覇に王手をかけた。ライバルに対して第1セットを26―24で先取。第2セットを落としたが、第3セットは25―16と圧倒した。第4セットは競り合いながらも25―23で制して先勝した。今季