サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、NHK「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に生出演し、番組が予想した本大会での先発メンバーについてコメントした。番組ではボードで、先発メンバーを予想。フォーメーションは3−6−1で、GK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝、谷口彰悟、冨安健洋、MF中村敬斗、鎌田大地、佐野海舟、堂安律、鈴木唯人、久保建英、FW上田綺世というイレブンだった。吉