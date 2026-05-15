【WWE】SMACK DOWN（5月8日・日本時間9日／フロリダ・ジャクソンビル）【映像】“最恐”美女レスラー、1対3で無双→感情爆発ゴリラポーズ“正々堂々”ならたとえ1対3でもお構いなし。人気・実力ともに圧倒的な最恐女子レスラーがこの日も“無双”で大歓声を浴びていた。この日の「SMACK DOWN」では、WWE女子王座のベルトを持つリア・リプリーが、浅からぬ因縁を持つ女帝シャーロット・フレア