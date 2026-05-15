8回ヤクルト2死二、三塁、岩田が二塁へ逆転の2点内野安打を放つ＝バンテリンドームヤクルトが逆転勝ち。3―5の八回に茂木の適時打、岩田の2点打で3点を挙げて逆転。九回は増田の2ランで突き放した。中日は4連敗。1―3の七回に板山が満塁本塁打を放ってリードを奪ったが、八回に救援した杉浦が乱れた。