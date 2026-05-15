サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表メンバーが１５日決まった。２６人の中には、日本人初の５大会連続選出となった長友佑都選手（３９）の名前も。チームのまとめ役が期待される長友選手にゆかりの人は「集大成としてやり切ってほしい」とエールを送った。「Ｗ杯で暴れて必ず恩返しします！」長友選手は発表から約１時間半後、中学時代の恩師・井上博さん（５６）にＬＩＮＥで喜びを伝えた。井